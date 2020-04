Koningsdag eindigt met Nederlandse driekleur en hulpverleners op de Grote Markt

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Koningsdag 2020 is maandagavond geëindigd op een manier zoals de feestdag ook begon. Op de Martinitoren werd de Nederlandse driekleur geprojecteerd.

“Diverse hulpverleners grepen het moment aan om naar de Grote Markt te komen”, vertelt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Ze parkeerden hun voertuigen op de markt, keken naar de Martinitoren en spraken op gepaste afstand met elkaar.” Volgens Lameris ging het om een aantal ambulances, politiewagens en agenten van de bereden politie. En met de Martinitoren getooid in de Nederlandse kleuren eindt de dag zoals die ook begon. Maandagochtend werden in alle vroegte de vlaggen gehesen, en na het luiden van de klokken om 09.45 uur werd om 10.00 uur het Wilhelmus gespeeld.

In Groningen verliep Koningsdag rustig. De Veiligheidsregio laat weten tevreden te zijn. Aan de Zuiderweg in Hoogkerk moest de politie wel in actie komen. Daar werd een illegaal feest gehouden waar enkele tientallen mensen op af waren gekomen. Ook in het Noorderplantsoen was het druk waarbij de gemeente in de middag opriep om niet meer naar het Plantsoen te komen.