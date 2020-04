Komende woensdag grootste supermaan van dit jaar te zien

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Wie komende woensdag tijd heeft zo dan even naar de hemel kunnen kijken. Aan het firmament zal de grootste supermaan van dit jaar te zien zijn.

De verwachting is ook dat de supermaan goed te zien zal zijn. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal de dag zonder bewolking gaan verlopen. De supermaan, die in deze periode van het jaar ook wel de roze supermaan wordt genoemd, verschijnt in de nacht van 7 op 8 april om 04.35 uur. Ook woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag is het fenomeen te zien. Met een supermaan wordt bedoeld dat de afstand tussen de aarde en de maan korter is dan normaal waardoor het hemellichaam groter lijkt.

Vorige maand was er ook een supermaan te zien. Die bevond zich toen op een afstand van 363.972 kilometer. De supermaan van woensdag staat op een afstand van 363.595. Mensen die de grootste supermaan van deze eeuw willen zien moeten nog even geduld hebben. Op 6 december 2052 staat de maan op een afstand van 356.426 kilometer. Dichter zal het hemellichaam deze eeuw niet bij de aarde komen.