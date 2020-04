Komende nachten veel vallende sterren te zien

nieuws

Liefhebbers van vallende sterren kunnen de komende nachten te kust en te keur. Volgens weerbureau Weeronline zijn er de komende dagen veel meteoren boven Nederland te zien.

Hoogtepunt wordt in de nacht van dinsdag op woensdag verwacht. Deze week passeert de meteorenzwerm Lyriden de aarde. Zij vormen één van de oudste meteorenzwermen die we als mens kennen. De vallende sterren zullen naar verwachting goed te zien zijn. De komende nachten verlopen namelijk helder en een stevige oostenwind zorgt ervoor dat de lucht extra schoon is. Weeronline spreekt over ideale omstandigheden om naar het firmament te kijken.

Het hoogtepunt is dus in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur. Je kunt dan het beste in oostelijke of zuidoostelijke richting kijken. Volgens Weeronline kun je de meteoren gewoon vanuit je eigen tuin zien. Wel is het verstandig om in de tuin een donker plekje op te zoeken. Verlichting belemmert namelijk het zicht op de vallende sterren.