KNVB hoopt op herstart betaald voetbal half juni

nieuws

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - PSV

De KNVB wil de betaald voetbalcompetities half juni hervatten. Maar alleen wanneer dat volgens het RIVM veilig is.

Onder meer de KNVB heeft met de Europese voetbalbond overlegd. De UEFA heeft besloten dat de competities niet voor 1 juli, maar voor 3 augustus uitgespeeld moeten zijn. Zo is er extra ruimte. De meeste Europese competities liggen stil vanwege het coronavirus. Alleen in Wit Rusland wordt nog gevoetbald.

Wanneer er precies gestart wordt kan de voetbalbond nog niet zeggen. Dat is mede afhankelijk van wanneer de trainingscomplexen weer open mogen. Die zijn in ieder geval tot 28 april dicht.

De optie om de betaald voetbalcompetities helemaal te stoppen staat ook nog open.

Er is nog wel onduidelijkheid over de aflopende contracten en transfers bij de clubs per 1 juli. Daar wordt nog over nagedacht en half april valt daar mogelijk een besluit over.