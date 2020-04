KNVB dient plan in voor voetbal op anderhalve meter afstand

sport

Foto: Sebastiaan Scheffer

De KNVB heeft een plan ingediend bij het kabinet om trainingen bij voetbalclubs te hervatten met inachtneming van anderhalve meter afstand. Dat zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB.

“Veel is afhankelijk van het besluit morgen. Kunnen we gefaseerd sporten ja of nee. Doelgroepspecifiek ja of nee. Wij hebben een plan ingediend voor anderhalve meter sporten en we zijn er klaar voor”, aldus Van der Zee.

Dinsdagavond maakt het kabinet bekend of de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. Er is al gesuggereerd om jongeren tegemoet te komen. Wellicht door ze weer te laten sporten bij hun clubs. Diverse sportclubs in Groningen hebben al de hoop uitgesproken dat er medio mei/juni weer getraind kan worden. De sportvelden zitten al enige weken op slot.

Ook zegt Van der Zee dat de KNVB samen met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de NOC*NSF bezig is met financiële hulp voor de voetbalclubs, die door het vroegtijdig stoppen van het seizoen in de problemen zijn gekomen.

Of FC Groningen nog in actie kan komen dit seizoen wordt dinsdag mogelijk ook duidelijk. Alle evenementen worden waarschijnlijk tot september afgeblazen. De enige mogelijkheid is dan het spelen van wedstrijden zonder publiek. Maar hierover zijn de diverse partijen binnen en rond het profvoetbal verdeeld. TV zender FOX Sports heeft de laatste TV gelden inmiddels aan de clubs betaald, waardoor de financiële tegenvallers enigszins opgevangen zijn.