Kledingzaak Onder de Linde gaat coronacrisis te lijf met creativiteit

Om het hoofd boven water te houden als kleine winkelier in deze moeilijke coronatijden moet je aan de bak. Een webwinkel er naast nemen bijvoorbeeld.

Opvallen in de sociale media helpt. Maar extra service geven is ook een manier om de loop nog een beetje in je winkel te houden.

Eigenaresse Aline Bus, van vintagewinkel Onder de Linde in de Steentilstraat is zo’n kleine ondernemer die probeert te overleven in coronatijd. Zij verkoopt artikelen online en de fysieke winkel is drie dagen in de week open. Op donderdagavond, vrijdag en zaterdag, maar met beperkte openingstijden.

Daarnaast kunnen mensen een afspraak maken om langs te komen en kleren te passen. Zo hebben de klanten de winkel voor zichzelf.