‘Kinderopvang moet gelijk optrekken met basisonderwijs’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is van cruciaal belang dat de kinderopvang in gelijke mate optrekt met het basisonderwijs als de coronamaatregelen versoepeld worden. Dat laten verschillende branche- en belangenorganisaties in de kinderopvang weten.

BK, BMK en Boink laten weten dat ze er klaar voor zijn om de deuren van de kinderopvangcentra weer te openen. Ze vrezen echter een valse start. Daarmee nemen ze alvast een voorschot op het besluit dat premier Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie bekend gaat maken. Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd dat de kinderopvang zonder beperkingen open kan. Voor basisscholen wordt een gefaseerde openstelling geadviseerd waarbij leerlingen in halve klassen les krijgen.

De branche- en belangenorganisaties willen dat de kinderopvang en de basisscholen gelijktijdig na de meivakantie weer beginnen. “Afstemming met de openstelling van de scholen is van cruciaal belang, wil de kinderopvang gezinnen optimaal kunnen ondersteunen en het voor ouders mogelijk maken om arbeid en zorg goed te kunnen combineren”, laat een woordvoerder aan de NOS weten. “