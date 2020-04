‘Kinderen weer naar school, vakanties inkorten, geen evenementen tot september’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Basisschoolkinderen weer naar school, de horeca blijft nog een maand dicht en tot september vinden er geen evenementen plaats. Bronnen melden aan RTL Nieuws dat dit het advies is van het OMT aan het kabinet.

Het OMT, het Outbreak Management Team, bestaat uit meerdere zorgdeskundigen en heeft maandagavond overleg gevoerd over de coronacrisis. Dinsdag gaat het kabinet een besluit nemen over de periode na 28 april waarbij het advies van het OMT leidend is. Volgens RTL Nieuws staat in dit advies dat basisschoolkinderen in kleine groepjes verspreid over de dag weer naar school kunnen. De schoolvakanties zouden ingekort moeten worden. Het advies betekent voor het voortgezet onderwijs, het mbo en hbo en de universiteiten dat zij gesloten blijven.

Het advies van het OMT voor de horeca is dat zij tot 16 mei gesloten blijven. Er is een mogelijkheid dat die periode nog verder verlengd gaat worden. Daarnaast denkt het OMT dat musea en dierentuinen onder strikte voorwaarden weer open kunnen. Evenementen en festivals zijn op dit moment tot 1 juni niet mogelijk. Die periode gaat verlengd worden tot september of wellicht oktober. Het versoepelen van maatregelen in bijvoorbeeld alleen het Noorden van het land vindt het OMT niet een goed idee.

De persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) vindt dinsdagavond om 19.00 uur plaats.