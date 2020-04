nieuws

Donderdag kreeg de politie een melding dat er kinderen op de ringweg tussen Beijum en de Hunze aan het spelen waren. Er werd een skelter in de sloot gevonden.



De politie: ‘De kinderen zijn niet aangetroffen. Tijdens het uitkijken naar de kinderen, hebben we in een sloot tussen Beijum en de Hunze een skelter in een sloot gevonden.

Wij komen erg graag in contact met de eigenaar van de skelter. Je kunt ons bellen via 0900-8844. Zaaknummer betreft 2020104610’.