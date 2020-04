‘Kinderen mogelijk net zo besmettelijk als volwassenen’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Kinderen zijn mogelijk net zo besmettelijk als oudere leeftijdsgroepen en kunnen het coronavirus net zo makkelijk verspreiden als anderen. Dat blijkt uit Duits onderzoek onder leiding van viroloog Christian Drosten waarover de Frankfurter Allgemeine donderdag bericht.

Bij het onderzoek dat in Duitsland uitgevoerd is, is gekeken hoeveel virusdeeltjes men kan vinden bij verschillende leeftijdsgroepen. In totaal zijn bij 3.712 coronapatiënten monsters afgenomen om de hoeveelheid virusdeeltjes te meten. De patiënten waren verdeeld in leeftijdsgroepen van tien jaar waarbij er 37 kleuterschool-, 16 basisschool- en 74 middelbare school leerlingen deelnamen. Uit de resultaten blijkt dat er geen verschillen zijn in de hoeveelheid virus die aangetroffen werden bij de jongere en bij de oudere deelnemers van boven de twintig jaar.

Voorzichtig met openen scholen

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren onder de twintig jaar over het algemeen minder ziek worden waardoor ze minder hoesten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat kinderen minder besmettelijk zijn, hoewel dat argument volgens de onderzoekers niet helemaal op gaat omdat zij ook zien dat juist kinderen veel actiever zijn en vaak nauwere sociale contacten hebben. De Duitse onderzoekers zeggen aan de hand van dit onderzoeksresultaat dat overheden voorzichtig moeten zijn met het openen van scholen omdat kinderen wel degelijk het virus kunnen verspreiden, waarbij ze ook erkennen dat er nog wel meer onderzoek nodig is.

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC laat in het NOS Radio 1 Journaal weten dat het inderdaad bekend is dat kinderen het virus bij zich kunnen dragen. “Maar ze verspreiden het minder. Het is één ding dat je het virus bij je draagt, het is een ander ding of je het ook verspreidt”, laat Koopmans in het radioprogramma weten.