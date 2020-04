Kerk brengt ‘doe-het-zelf-Palmpasenpakket’ bij kinderen thuis

nieuws

Foto: Pietro lorenzetti - http://www.aiwaz.net/panopticon/lorenzetti-pietro/gc58p0, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3944840

Een thuis-doe-het-zelf-palmpasenpakket. Dat hebben alle kinderen van de Groningse Doopsgezinde Sociëteit de afgelopen dagen ontvangen om toch met Palmpasen bezig te kunnen zijn.

Palmpasen, ook wel Palmzondag genoemd, is de zondag voor Pasen. Op deze dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Volgens het verhaal in het Evangelie van Lucas reed Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen en werd hij binnengehaald door een enthousiaste menigte die met palmtakken zwaaide. “De viering op Palmzondag kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan”, zegt dominee Geert Brüsewitz. “Dit betekent dat ook kinderen geen mooie Palmpasenstok kunnen maken en ook niet naar het verhaal kunnen luisteren over Palmpasen. Maar daar hebben we een creatieve oplossing voor bedacht.”

Alle kinderen ontvingen de afgelopen dagen een pakket met daarin materiaal om zelf thuis aan de slag te kunnen. Deze pakketten zijn door vrijwilligers bij de kinderen thuis gebracht. “De kinderen vonden daarin een persoonlijke brief, twee stokken, spijkers, chips met gaatjes, snoep, versierpapier, buxustakjes en een broodhaantje. Maar dat was nog niet alles. Ook troffen ze een mini-kinderbijbel aan met daarin verhalen van Palmpasen tot Pasen.” De bedoeling is dat er van alle Palmpasenstokken een foto wordt gemaakt. Van alle foto’s wordt één grote gemaakt die geschonken gaat worden aan alle deelnemers en een plek krijgt op de website en op de Facebook-pagina van de kerk.”