Kat niet gediend van ingrijpen ‘bemoeizuchtige’ hulpverleners

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest op Paaszondag in actie komen vanwege een dier in problemen op de Siersteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van een huisdier in problemen kwam rond 13.20 uur binnen bij de hulpdiensten. “Het gaat om een kat”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Het dier zit in een boom op de kruising met de Boraxstraat. Omdat de kat er al een tijdje zit hebben buurtbewoners de hulpdiensten gebeld omdat ze vermoeden dat het dier niet naar beneden durft.” De Groninger brandweer levert nooit half werk en besluit daarom direct om met de hoogwerker uit te rukken. Eenmaal ter plaatse wordt er door de brandweerlieden een verkenning gedaan hoe ze het beste bij de kat kunnen komen. En de kat? “Ja, die kijkt rustig om zich heen en lijkt zich te verbazen over alle commotie op de grond die daar heerst.”

De brandweerlieden besluiten de hoogwerker te stempelen en weldra gaat de korf met daarin een brandweerman omhoog. “Op het moment dat de brandweer klaar is om de kat uit de boom te redden gebeurde het. Het dier staat op, springt zelfstandig naar beneden en vlucht de bosjes in. De brandweermensen bleven verbouwereerd achter. Toen ze de hoogwerker weer inpakten keek de kat rustig toe vanuit de bosjes”, besluit Lameris het verslag.