Kat klimt bij timmerwerkzaamheden in spouwmuur en raakt bekneld

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Groninger brandweer werd zaterdagmiddag ingezet in de Helper Kerkstraat voor een kat die in een spouwmuur bekneld was komen te zitten. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 16.45 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het gaat om een woning waar de eigenaren bezig zijn met timmerwerkzaamheden”, vertelt Ten Cate. “Een kat heeft op een onbewaakt moment kans gezien om in een spouwmuur te klimmen en is daarbij bekneld komen te zitten.” Behalve de Groninger brandweer kwamen ook medewerkers van de Dierenambulance ter plaatse.

Het bevrijden van het dier bleek nog een hele opgave. Brandweerlieden hebben een gat in de muur gemaakt zodat het dier kon ontsnappen. Daarna kroop de kat echter weer terug, maar medewerkers van de Dierenambulance hebben het dier daarop alsnog kunnen vangen. De kat is voor behandeling meegenomen door de Dierenambulance.

Spouwmuur

Een spouwmuur is een muur die uit twee evenwijdige delen bestaat, een buiten- en binnenmuur. De open ruimte tussen de beide muren wordt de spouw genoemd.