Kat Alice wil niet gered worden door de brandweer en moet komende nacht op het dak blijven

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in de Zonnebloemstraat in de Bloemenbuurt. Op het dak van een woning zat een kat die er niet af wilde.

De melding van een dier in problemen kwam rond 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Op dat moment was de Dierenambulance al ter plaatse”, vertelt incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Zij kregen van de bewoners te horen dat de kat met de naam Alice al een tijdje op het dak zat maar dat het beest er niet af wilde. De Dierenambulance-medewerkers besloten daarop de hulp van de brandweer in te roepen.” Nadat de hoogwerker gepositioneerd was kon de reddingsactie beginnen. Maar dat ging nog niet zo makkelijk. “Iedere keer als de brandweer dichterbij komt kruipt Alice iets verder. Ik heb ook het idee dat het dier bang is omdat het behoorlijk miauwt.”

Na een tijdje geven de brandweerlieden het op. “Ze hebben de hoogwerker weer ingepakt. Ze hebben tegen de bewoners gezegd dat als het beest morgen nog op het dak zit ze dan opnieuw moeten bellen. Ondertussen moeten de bewoners een dakraam open houden zodat er een weg is voor de kat om van het dak af te komen.”