Kappers mogen voorlopig nog niet aan de slag

Foto: Sebastiaan Scheffer

Contactberoepen als kappers en masseurs mogen de komende tijd nog niet aan de slag. Bronnen in Den Haag laten aan de NOS weten dat een mogelijke verruiming voor deze beroepsgroep er voorlopig nog niet in zit.

Een deel van de Tweede Kamer drong er vorige week op aan dat kappers als ze gebruik maken van beschermingsmiddelen weer aan de slag zouden kunnen. Maar dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. Dit betekent dat kappers en masseurs de deuren vooralsnog gesloten moeten houden tot waarschijnlijk 20 mei. Het Outbreak Management Team, het OMT, heeft aangekondigd onderzoek te doen naar de invloed van beschermingsmiddelen bij contactberoepen. Hun advies wordt gedeeld tijdens de eerstvolgende bijeenkomst met het kabinet en die staat voor komende maandag op het programma. Cruciaal is echter of er voldoende mondkapjes beschikbaar zijn. Tot nu toe is er een schaarste aan deze beschermingsmiddelen.

Woensdag vindt er in Den Haag crisisberaad plaats over het coronavirus. Grote beleidswijzigingen worden echter niet verwacht. Zo is er ook geen persconferentie aangekondigd.