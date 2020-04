Kamernet: ‘Grote schommeling in Gronings kameraanbod sinds corona-maatregelen’

nieuws

Foto: jonsson / Flickr.com

Terwijl in de rest van Nederland het aantal aangeboden studentenkamer omhoog schoot na de invoering van de corona-maatregelan, was in Groningen in eerste instantie juist een sterke daling te zien van het aanbod. Dat blijkt uit cijfers die Kamernet, een vraag- en aanbodsite voor onzelfstandige woonruimtes, dinsdag naar buiten bracht.

In week 11, de week dat premier Rutte zijn toespraak hield over de invoering van maatregelen tegen het coronavirus, daalde het aantal aangeboden kamers op de website in Groningen. Ook in de week daarna daalde het aanbod ten opzichte van vorig jaar. In de rest van Nederland was direct een significante stijging te zien. Sinds de eerste week van april neemt het aantal aangeboden woningen in Groningen wel aanzienlijk toe.

In Nederland als geheel groeide het aanbod in april met ruim 53 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het coronavirus heeft eveneens impact op woningzoekenden en hun verhuisplannen. Zo signaleert Kamernet dat het aantal woningzoekenden op haar platform in de eerste twee weken na de maatregelen daalde, maar vanaf de laatste week van maart nam het aantal weer toe.