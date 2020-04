Kalfje vlucht weiland uit en belandt in Van Starkenborghkanaal

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer heeft zaterdagmiddag een jong kalfje uit het Van Starkenborghkanaal gered. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 15.00 uur bij de hulpdiensten binnen. De Groninger brandweer rukte uit met een bluswagen, de duikers en een grote hulpverleningswagen. Deze laatste wagen is uitgerust met een kraan. “Het gaat om een kalfje van ongeveer vijf maanden oud”, vertelt Nuver. “Het dier heeft kans gezien om te vluchten uit een weiland. Daarna is het hier in het Van Starkenborghkanaal terecht gekomen.”

Brandweerlieden zijn direct na het ter plaatse komen een reddingsactie gestart. “Ze konden het dier er vrij snel uithalen. Naar omstandigheden lijkt ook alles goed te gaan met het kalfje. De eigenaar heeft het dier met een veekar opgehaald en teruggebracht naar zijn familieleden.”