Kabinet maakt zich zorgen over gedrag tijdens Paasweekend

Het kabinet maakt zich zorgen over het gedrag van mensen tijdens het komende weekend en tijdens het Paasweekend. Dat bleek woensdagmiddag tijdens het Kamerdebat waarbij er gesproken werd over het coronavirus.

Komend weekend lijkt het mooi voorjaarsweer te worden. In Groningen wordt het zaterdag met veel zon negen graden. Zondag zou het wel eens zestien graden kunnen worden. “Mensen zullen er extra op geattendeerd worden om grote drukte op bepaalde plekken te voorkomen”, liet premier Rutte (VVD) tijdens het debat weten. “Het advies blijft om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook tijdens de meivakantie is het niet de bedoeling dat mensen in eigen land op reis gaan.” Toch vindt de minister-president een verbod te ver gaan. “Dat dient geen redelijk doel. Bovendien zijn in veel regio’s campings en jachthavens al gesloten.”

Het kabinet heeft wel zorgen over het Paasweekend. Van oudsher zijn dat dagen dat Nederland bezocht wordt door veel buitenlandse toeristen. Vooral Duitsers hebben die gewoonte. “Morgen (donderdag, red.) vindt er opnieuw een crisisoverleg in het kabinet plaats. Ik wil dit in dat overleg bespreken hoe we kunnen voorkomen dat buitenlandse toeristen hier naar toe komen”, liet Rutte weten.