Kabinet geeft vanavond persconferentie over coronacrisis

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Het kabinet gaat dinsdagavond een persconferentie geven vanwege de coronacrisis. Om 19.00 uur zal het laatste nieuws met het publiek gedeeld worden.

Namens het kabinet gaan premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid het woord voeren. Wat er precies gezegd gaat worden is nog onbekend. Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden volgens bronnen niet verwacht. In de uren voor de persconferentie wordt het kabinet bijgepraat over de laatste stand van zaken. Onder andere deskundigen gaan vanuit het Erasmus MC in Rotterdam een update geven hoeveel coronapatiënten op dit moment opgenomen zijn op Intensive Care-afdelingen in het land. Op de vorige persconferentie werd bekendgemaakt dat de maatregelen verlengd zouden worden tot 28 april en dat mensen er verstandig aan deden om geen plannen te maken voor de meivakantie. De persconferentie wordt live uitgezonden op NPO 1 en op NPO Radio 1.

Het RIVM maakte dinsdagmiddag bekend dat er nog eens 234 mensen zijn overleden aan het virus waarmee het totale aantal sterfgevallen nu op 2.101 komt. Het aantal ziekenhuisopnames, of mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, is gestegen met 292 tot 7.427.