Kabinet: ‘Corona-apps worden niet verplicht’

nieuws

Het gebruik van corona-apps op je smartphone wordt niet verplicht. Dat heeft het kabinet laten weten. Dit weekend presenteren zeven aanbieders hun applicatie.

De app moet mensen in de toekomst waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Mensen die de waarschuwing ontvangen kunnen dan uit voorzorg veertien dagen in quarantaine gaan ook als zij zelf nog geen klachten hebben. Vergelijkbare apps worden al gebruikt in verschillende Aziatische landen en in Oostenrijk. Bij de introductie van het plan, twee weken geleden, liet het kabinet doorschemeren dat de apps wellicht verplicht worden. Nu heeft het toch gekozen voor vrijwilligheid. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zegt het belangrijk te vinden dat mensen vertrouwen hebben in de app en daarom zelf mogen beslissen of ze mee willen doen.

Het kabinet laat weten dat de app moet voldoen aan de privacywet en ook dat de applicatie bruikbaar moet zijn als je de grens over gaat. Toch is er veel onrust rondom de privacy. Aanbieders Accenture, Capgemini, Covid-19 Alert, DDT Consortium, Deus, ITO en SIA Partners zijn geselecteerd om dit weekend hun applicaties te presenteren. Vrijwel al deze partijen maken gebruik van bluetooth-verbindingen om de contactmomenten tussen burgers te registeren. Experts laten weten forse kritiek te hebben. Bij de selectie van de aanbieders is hun mening gevraagd maar toch is er door het ministerie gekozen voor een aantal apps die door meerdere groepen experts zijn afgekeurd omdat er onduidelijkheid is hoe er wordt omgegaan met de gegevens en de privacy.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten ook naar de corona-apps te kijken. Hun bevinden presenteren zij maandag. Als het kabinet uiteindelijk kiest voor een app die volgens de AP niet voldoet, dan kan de Autoriteit het gebruik van de app verbieden.