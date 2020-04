nieuws

Foto: Jacob de Vries

Basisscholen mogen vanaf maandag 11 mei de deuren weer openen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag naar aanleiding van berichtgeving van het RTL Nieuws.

Het kabinet volgt daarmee het advies van het OMT, het Outbreak Management Team. Het advies aan de scholen is om in het begin met halve gevulde klassen te gaan werken, of kinderen om en om te gaan lesgeven. Scholen of koepelorganisaties zullen dit in nader overleg met het ministerie gaan bepalen.

Later meer.