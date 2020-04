Jouke de Vries: “Moeten we niet nadenken over een extra onderwijsjaar op alle niveau’s?”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Misschien wordt het tijd om na te gaan denken over een extra onderwijsjaar voor alle niveau’s. Die vraagt stelt Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen op persoonlijke titel op zijn Twitter-profiel.

Aanleiding voor de opmerking is de coronacrisis. Fysiek onderwijs wordt sinds drie weken niet meer gegeven en de schoolgebouwen blijven nog zeker tot en met 6 mei gesloten. In plaats daarvan wordt er momenteel digitaal onderwijs gegeven. “Misschien is het goed om een extra onderwijsjaar in te stellen”, schrijft De Vries. “Daarmee bedoel ik dat schooljaar 2019-2020 dan 2020-2021 wordt. Dat zou veel problemen oplossen!” Volgens De Vries doen we in dit land veel te gespannen over doeleinden en targets. De opmerking heeft het afgelopen etmaal tot een flinke discussie geleid.

“Niet wenselijk”

“Ja, maar Jouke, we zijn toch met z’n allen juist best wel goed bezig om geen tijd te verliezen via ons online onderwijs?”, schrijft Ramses Wessel. Ook Sanne Brusje is kritisch: “Dus kinderen die nu in groep 2 zitten niet naar groep 3? Lijkt me in veel gevallen echt niet wenselijk. Hetzelfde geldt voor een groot deel van de groep 8’ers die echt al klaar zijn om stap naar het voortgezet onderwijs te maken.”

“Wat doe je deze mensen aan?”

Toch krijgt De Vries ook steun. “Waarom niet. Even wat druk van de ketel halen”, schrijft Charlotte Pavillon. “Ik had het er vandaag met een collega nog over. Als ik zie wat nu gevraagd wordt van docenten (zeker met kinderen) en van studenten. Ik maak momenteel dagen van zestien uur.” Vincent Brouwer is het met Charlotte eens: “Tegelijkertijd ontneem je een groep mensen de kans aan hun droom te beginnen. Puur als voorbeeld: mijn zoon wil dolgraag naar een opleiding van Defensie en heeft niets met het voortgezet onderwijs. Doet nu ‘examen’ havo, zou dan een jaar extra moeten wachten. Wat doe je deze mensen aan?”

Misschien moeten wij vanwege de Corona-crisis nadenken over een extra onderwijsjaar. Op alle niveau’s. 2019-2020 wordt 2020-2021. Lost veel problemen op! — Jouke de Vries (@JoukedeVries) April 2, 2020