Jong fietsertje gewond bij verkeersongeluk Damsterdiep

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op het Damsterdiep is een kind gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.40 uur op de kruising met de Europaweg. “Het gaat om een ongeluk tussen een fietser en een scooterrijder”, vertelt Wind. “Een vader was met twee kinderen aan het fietsen toen één van de kinderen op de kruising in botsing kwam met de scooterrijder. Zowel kind als scooterrijder kwamen daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Terwijl politieagenten het overige verkeer in goede banen leidden bogen ambulancemedewerkers zich over de slachtoffers. “De scooterrijder is er vrijwel zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Het kind is er slechter aan toe. Deze wordt in een ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Omdat de vader met het kind in de ambulance naar het ziekenhuis ging zijn de rijwielen in een politiebus geladen. Deze zullen bij de eigenaren thuis gebracht worden.