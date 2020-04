Jeugdteams hockeyclub GHHC gaan weer trainen

nieuws

De jeugdteams van hockeyclub GHHC gaan vanaf komende week weer trainen. De club laat zondag weten druk bezig te zijn met de voorbereidingen om alles volgens de richtlijnen van het RIVM te kunnen organiseren.

“Vanaf woensdag 29 april gaat de poort weer open voor uitsluitend onze jeugdteams”, laat de hockeyclub weten. “Aan de hand van het NOC-NSF- en het KNHB-protocol hebben we verschillende richtlijnen opgesteld waarmee we een veilige omgeving creëren. Wel zal het in het begin een beetje wennen zijn want door deze maatregelen is de organisatie van de trainingen en de routing op het terrein anders dan dat leden gewend zijn.”

De belangrijkste besluiten zijn dat het clubhuis voorlopig gesloten blijft en dat ouders en verzorgers niet welkom zijn op het terrein. “Daarnaast roepen we kinderen op die ziek zijn, of die gezinsleden hebben die ziek zijn, niet te komen. Deelname aan de trainingen is overigens vrijwillig. Als ouders niet willen dat hun kind in deze coronaperiode komt trainen, dan respecteren wij die keuze. Daarnaast zijn behalve het clubhuis ook de kleedkamers en het watertappunt gesloten.” De precieze richtlijnen zijn via een mail naar de leden gestuurd. Ondanks de strenge richtlijnen is er ook sprake van enig blijdschap bij GHHC. “We kijken uit naar het moment dat er weer getraind kan worden, dat teamgenoten elkaar weer zien en dat er weer gesport kan worden in de open lucht.”