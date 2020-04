Jeugdstraatwerkers werken ook tijdens coronacrisis

Frits Tiebackx en Richella Leidelmeijer zijn jeugdstadswekers. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk jongeren buiten aanspreken en het gesprek aangaan over hun toekomst.

”We gaan met ze in gesprek over school, thuissituaties, hobbies en vrijetijdsbesteding. We kijken dan of we daar ook een invulling in kunnen geven” vertelt Frits.

Ook in de coronacrisis gaat het werk van Frits en Richella gewoon door. ”De regel is nu ook dat je niet met meer dan twee personen op straat mag dus dat vertellen we dan ook aan de jeugd” zegt Richella.