Jazzfestival Swingin’ Groningen gaat niet door

Foto: Swingin’ Groningen

Het jazzfestival Swingin’ Groningen, wat gepland stond op 11,12 en 13 juni 2020, gaat niet door. Hoewel het festival buiten de huidige periode van de coronamaatregelen valt, heeft het bestuur van het festival dit ‘moeilijke besluit’ nu al genomen.

“Het is onmogelijk om in de setting van Swingin’ Groningen al dansend in de zon, een biertje of wijntje drinkend met vrienden, kennissen of collega’s te genieten van de muziek met in het achterhoofd de 1,5 meter afstand”, zo schrijft de organisatie. Er is nog gekeken naar de mogelijkheid om het festival voor één keer, te organiseren in september of oktober, maar de organisatie denkt dat er dan nog weinig verandering is in de situatie in vergelijking met juni.

De muzikanten, sponsoren, partners en alle andere betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van het nieuws. De organisatie zegt nu, met haar partners en sponsoren, toe te gaan werken naar 2021. De programmacommissie benadert de geplande acts voor 2020 voor 2021.