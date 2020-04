Jan Stalman aangesteld als assistent coach Donar

sport

Donar heeft Jan Stalman voor twee seizoenen gecontracteerd als assistent voor de nieuwe hoofdcoach Ivan Rudež. De 39-jarige Stalman begon als speler in Stadskanaal.

Nadien volgde hij een opleiding bij het CIOS en de ALO. In 2011 werd hij coach van de basketbal Academie in Groningen en drie jaar later werd hij assistent coach bij Donar van het team onder-24. Vanaf 2015 werkte hij twee jaar als assistent bij Rode Ster Belgrado, en meest recent interim hoofdcoach bij Feyenoord Basketball in Rotterdam.

Stalman is bovendien ook een ervaren kracht- en conditietrainer en videoanalist. Het is, gezien de ontwikkelingen rond de coronacrisis, niet bekend wanneer de trainingen worden hervat.