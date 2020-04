Intrillen damwandplanken voor ring zuid gaat verder

nieuws

Op 20 april gaat Combinatie Herepoort verder met het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte zuidelijke ringweg. De werkzaamheden kunnen veel overlast geven.

Het werk gebeurt op twee locaties: van 20 april tot 1 mei ter hoogte van de Papiermolenlaan en van 20 april tot 29 mei bij de Kempkensberg, ter hoogte van DUO. Het intrillen van de planken is vorig zomer begonnen. Zij vormen de bouwkuip. Inmiddels zit ruim driekwart van de planken op zijn plek en er is nog zo’n 700 meter te gaan.

Er wordt tussen 07.00 en 17.00 uur gewerkt. Het werk gebeurt deels op zaterdag. Van dinsdag 28 april t/m vrijdag 1 mei is op de zuidelijke ringweg één rijstrook afgesloten, van de afrit Hereweg tot en met de afrit Europaweg. Dat is is nodig voor het veilig intrillen van de noordelijke damwand.