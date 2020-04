Intensive Care-personeel Martini Ziekenhuis zwaait eerste patiënt op uit voor terugreis naar Breda

nieuws

De Intensive Care van het Martini Ziekenhuis heeft vrijdagmiddag haar eerste corona-patiënt uitgzwaarid op zijn terugreis naar Noord-Brabant.

Zaterdag 21 maart was Jan Goossens uit Breda de eerste patiënt met het coronavirus op de IC van het Martini Ziekenhuis. Vandaag is hij de eerste corona-patiënt die weer van de IC vertrekt! De reis met de ambulance gaat terug naar Breda, waar hij nog een tijdje op een verpleegafdeling in het ziekenhuis zal verblijven.

Volgens zijn familie was, ondanks de strenge beperkingen waarin Goossens lag in het ziekenhuis, er toch contact mogelijk. ‘Daar zijn we de artsen en de verpleegkundigen van het Martini Ziekenhuis zo dankbaar voor. Dit contact maakte het dragelijk dat we niet bij mijn vader konden zijn. Via de telefoon heb ik dagelijks een verhaal voorgelezen en we speelden muziek voor hem. Niks was te veel”, aldus zijn zoon Michiel.