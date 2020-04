Inslag vallende ster boven Groningen op webcam te zien

nieuws

Foto: still uit video

De inslag van een vallende ster boven Groningen is op een webcam van de Gasunie te zien. De inslag vond dinsdagochtend even voor 10.00 uur plaats.

De inslag is geregistreerd door een webcam die bij de nestkast op het Gasunie-gebouw staat opgesteld. “We werden er op geattendeerd door een sterrenkundige die contact met ons opnam”, laat een woordvoerder van de Gasunie weten. Op de beelden is te zien hoe een meteoor naar beneden komt. Het gesteente lijkt vervolgens in te slaan in de stad, in de wijk De Hunze of in Beijum, maar dat is niet precies te herleiden uit de beelden.

Deze week zijn er aan het firmament flink wat vallende sterren te zien. De aarde passeert namelijk deze dagen meteorenzwerm Lyriden. Zij vormen één van de oudste meteorenzwermen die we als mens kennen.

