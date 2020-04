‘Incident Taco Mesdagstraat was inderdaad steekpartij’

nieuws

Het incident in de Taco Mesdagstraat in de Schildersbuurt waar OOG Tv in de nacht van maandag op dinsdag over berichtte betrof inderdaad een steekpartij. Dat laat de politie weten.

De steekpartij vond plaats even na de klok van 23.00 uur. Agenten troffen op straat een gewonde man aan. Het slachtoffer, een 23-jarige man, werd ter plaatse gestabiliseerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een ooggetuige liet rond het middernachtelijk uur aan OOG Tv weten dat de straat met politielinten was afgezet en dat er door agenten volop onderzoek werd gedaan. “Zojuist is er ook een politiehond gearriveerd die in de buurt rondsnuffelt”, liet de ooggetuige weten. “In de straat hoor ik verhalen dat er iemand is neergestoken en dat er vermoedelijk een beroving aan is voorafgegaan.”

De politie kan niet bevestigen dat er ook een beroving heeft plaatsgevonden. Wel zegt het volop bezig te zijn met het onderzoek. Daarbij komt het ook graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heb je iets gezien, hoe klein deze informatie volgens jezelf ook is, voor de politie kan het het missende puzzelstukje zijn. Neem contact op via 0900 88 44 of bij spoed 112.

