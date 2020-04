“In brand steken van zendmasten is aanval op de samenleving”

nieuws

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Het in brand steken van zendmasten is levensgevaarlijk en is een aanval op onze hulpdiensten en daarmee op onze samenleving. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (VVD) van Veiligheid en Justitie zaterdagavond.

Op verschillende plekken in het land is er de afgelopen dagen brand gesticht bij zendmasten. In Groningen gebeurde dit vrijdagavond op de Koningsweg. Een oplettende getuige kon erger voorkomen. Nadat er een jerrycan werd leeggegooid en de vloeistof in brand werd gestoken snelde de ooggetuige richting de zendmast. De dader op zijn vlucht tegenhouden lukte niet maar door hard te schreeuwen alarmeerde hij wel personeel van een nabijgelegen bedrijf. Met behulp van een brandblusser kon de brand in de kiem worden gesmoord en is er nauwelijks schade ontstaan.

“Getuigen meld je”

In Nuennen en in Oudenbosch zorgden vergelijkbare branden wel voor veel schade. “Mensen die iets gezien hebben of die meer informatie hebben over deze acties roep ik op zich bij de politie te melden”, meldt Grapperhaus. Politiewoordvoerder Paul Heidanus van de politie Noord-Nederland liet zaterdagochtend al een zelfde geluid horen. “Als je iets gezien hebt op de Koningsweg, hoe klein dit volgens jezelf ook is, meld het dan. Het kan voor ons net dat stukje zijn in een puzzel dat ontbreekt.” De politie is te bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 en alarmnummer 112.

Complottheorieën

Waarom de branden worden gesticht is nog onduidelijk, maar het lijkt te maken hebben met activisme rond het 5G-netwerk. Tegenstanders van 5G zijn bang dat de sterke straling zorgt voor gezondheidsproblemen. Daarnaast circuleren er allerlei complottheorieën. Zo zou het coronavirus verband houden met de komst van 5G. “Er is geen enkele aanleiding om de zendmasten verdacht te maken”, zegt Grapperhaus. “Sowieso is van enige uitrol van het 5G-netwerk in Nederland nog geen sprake.”