Impulsloket NPG financiert ‘goede ideeën die net even een grotere investering nodig hebben’

nieuws

Het Nationaal Programma Groningen gaat tot en met 2029 subsidie verlenen aan ‘goede ideeën’ van kleine ondernemers, stichtingen, verenigingen en coöperaties. Dat doet het met een ‘Impulsloket’, dat vanaf donderdag open is.

Voor inwoners met een goed idee, dat tussen de 10.000 en 125.000 kost, is nu het Impulsloket beschikbaar. Dit bestaat naast het Loket Leefbaarheid, wat initiatieven tot 10.000 euro subsidieert. Stichtingen, verenigingen en coöperaties kunnen daarvoor bij het Impulsloket terecht. “Grotere projecten vielen tussen wal en schip, terwijl er hele mooie ideeën tussen zitten. We helpen graag om ook deze initiatieven verder te brengen”, zo vertelt Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen. De subsidie is op basis van cofinanciering, maximaal vijftig procent van het totale bedrag wordt vergoed. Ook kleine ondernemers met een (verwachte) omzet van maximaal € 20.000 per jaar kunnen gebruik maken van het Impulsloket. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal 15.000 euro.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling van het Impulsloket is het van belang dat het idee bijdraagt aan de vier ambities van Nationaal Programma Groningen: economie,

werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Het idee moet een positief effect hebben op de omgeving en toekomstbestendig zijn. Op de website van het NPG is meer informatie te vinden over de regeling en het insturen van een aanvraag. In de eerste stap bespreken indieners het idee met de medewerkers van Nationaal Programma Groningen. Elke maand komt de beoordelingscommissie van het Impulsloket samen om de aanvragen te bekijken en ze te toetsen aan de spelregels van de regeling.