“Ik zie mogelijkheden voor de nagelbranche om veilig te kunnen werken”

Door de coronamaatregelen moeten veel bedrijven nadenken over hoe ze hun klanten weer kunnen ontvangen in de nieuwe anderhalvemeter-maatschappij. Daarvoor worden verschillende maatregelen getroffen, ook in de nagelbranche.

Zo ook Sylvia Görtz. Zij heeft een nagelsalon in Haren, die al meer dan een maand gesloten is. Nu heeft ze maatregelen getroffen in de hoop dat ze zo snel mogelijk weer open kan. “Mijn man heeft een acrylscherm gemaakt met een opening waar de klant een hand doorheen kan doen, zodat er een scherm tussen zit om zowel de klant als mijzelf te kunnen beschermen. Zelf draag ik een mondkapje.” Verder zijn er veel maatregelen die ze sowieso altijd al toepast. “Ik werk altijd met desinfectiemiddel voor de handen, klanten moeten hun handen wassen voor we beginnen en zelf werk ik altijd met handschoenen aan.”

Sylvia is bang dat haar salon nog lang gesloten moet blijven. “Op korte termijn kan ik het nog even uitzingen. We hebben natuurlijk hulp aangeboden gekregen van de regering. Dat stelt mij in staat om in ieder geval de komende twee maanden de huur nog te kunnen betalen. Maar als dit veel langer gaat duren wordt dat een heel lastig verhaal.” Ze heeft pas sinds januari een apart pand voor haar onderneming. “Dus ik heb heel veel investeringen gedaan nieuwe meubels, nieuwe spullen, etc. Dus voor mij komt dit gewoon op een heel slecht moment. Als dit te lang gaat duren dan moet ik toch de deuren permanent sluiten.”

Daarom hoopt ze dat de maatregelen zo snel mogelijk versoepeld kunnen worden. “Omdat ik mogelijkheden zie voor de nagelbranche om veilig te kunnen werken. Dat is ook de reden dat ik hier heel druk mee bezig ben geweest. Ik wil laten zien dat ik er in geloof dat we op een veilige manier kunnen werken en deze moeilijke periode door kunnen komen, zonder dat we permanent hoeven te sluiten.”

Dinsdag is er weer een persconferentie van het kabinet, waarin duidelijk zal worden of de maatregelen binnenkort inderdaad iets versoepeld kunnen worden.