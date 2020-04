Hulde aan de marktmeesters en Paddepoel zorgenkindje

nieuws

Foto Andor Heij.

De zaterdag voor Pasen oogde in de binnenstad niet veel drukker dan de overige zaterdagen sinds de maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn genomen. In winkelcentrum Paddepoel waren nogal wat mensen die zich niet aan de regels hielden.

In de binnenstad gebeurde dat wel redelijk goed. Opvallend was dat mensen geleidelijk de afstand in acht namen en niet een rondje om elkaar heen draaiden. “De mensen passen zich beter aan de omstandigheden aan”, aldus Harry Waterloo van de bekende frietkraam De Belg Waterloo. “En hulde aan de marktmeesters die de markt zo weten in te richten dat er genoeg ruimte is voor het winkelende publiek. Zeker vandaag door een deel te verplaatsen naar de Grote Markt”.

Op de Vismarkt is het nog vrij druk, maar in de omliggende straten en de Grote Markt, waar Waterloo met zijn kraam staat, is het vrij rustig: “Ik denk dat het ongeveer net zo druk is als vorige week. We staan met drie kramen in het centrum. Normaal gesproken staan we de hele dag friet te scheppen. Maar je ziet het zelf wel. We hebben nu weinig te doen. Ik denk dat we een omzetdaling van 70 procent hebben”.

In de Primera in Selwerd hetzelfde verhaal. Nog maar een derde van de normale omzet en de verkoopster heeft een bijzondere reden om de winkel beperkt open te houden. Ze heeft niet altijd een oppas voor haar kinderen.

Paddepoel

In winkelcentrum Paddepoel is het op sommige plekken redelijk druk en daar zijn toch aardig wat mensen die de anderhalve meter regel aan hun laars lappen. Opvallend genoeg zijn dat vooral de ouderen die in de corona risicogroep vallen. Ook zijn er wat mensen die het winkelen toch als een uitje zien in plaats van alleen te gaan. Bij sommige zaken staat een rijtje, maar de meeste winkels zijn zo goed als leeg.

In het Noorderplantsoen valt het qua drukte halverwege de zonovergoten middag wel mee en op een enkeling na wordt daar wel voldoende afstand in acht genomen.

Bij de bouwmarkt Hornbach, net buiten de stad, wordt een beperkt aantal mensen binnen gelaten. Er staat een kleine groep wachtenden voor de deur en bezoekers die aan komen rijden krijgen winkelinstructies van het personeel. Door het vele klussen en het tuinseizoen blijft het onverminderd druk bij de bouwmarkten.