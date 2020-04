‘Huizenprijzen gaan in 2021 dalen’

nieuws

Door de coronacrisis zullen de huizenprijzen in 2021 gaan dalen. Dat voorspellen economen van ABN AMRO dinsdag.

Volgens de economen zorgt de crisis ervoor dat minder mensen een huis kopen. Als gevolg hiervan zullen de huizenprijzen in 2021 gaan dalen. Hoeveel de prijzen precies zullen gaan zakken durft de bank niet te zeggen. Dit omdat het onder andere afhankelijk is van hoe lang de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan duren. Maar ook als men uitgaat van het meest gunstige scenario zullen prijsdalingen onvermijdelijk zijn.

Uit cijfers blijkt dat het aantal woningaankopen de afgelopen weken al lager ligt dan normaal. ABN AMRO verwacht dat een groot deel van deze gemiste aankopen ook niet ingehaald zullen worden omdat het vertrouwen van de consument in de woningmarkt afneemt. De laatste keer dat er een prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt te zien was, was in het voorjaar van 2014 toen de prijzen met gemiddeld twee procent zakten.