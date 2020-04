Huisartsen gaan ‘verborgen corona-doden’ registreren

nieuws

Er komt een landelijk systeem waarmee coronadoden geregistreerd worden die op dit moment niet meegenomen worden in de statistieken van het RIVM. Dat hebben de Nederlandse huisartsen maandag bekendgemaakt.

Het RIVM maakt iedere middag rond 14.00 uur bekend hoeveel mensen er aan het coronavirus zijn overleden. Dit betreft mensen die positief getest zijn op het virus. Het beeld is echter dat het daadwerkelijke aantal sterfgevallen veel hoger ligt omdat niet iedereen getest wordt op corona. Hierdoor is er sprake van een zogeheten onderrapportage. Om een betrouwbaar systeem op te zetten gaan huisartsen via het platform zorgdomein.nl al hun kwetsbare en overleden coronapatiënten registeren.

Dat er meer mensen overlijden aan het virus blijkt ook uit cijfers van het CBS. In de periode van 30 maart tot en met 5 april overleden er ongeveer 5.100 mensen. Dat zijn er tweeduizend meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Met name veel ouderen stierven, met name tachtigplussers. Die aantallen zijn maar deels terug te zien in de RIVM-cijfers.