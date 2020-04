Honderden partijen dienen voorstel voor corona-apps in bij minister

nieuws

Bij het ministerie hebben zich honderden partijen gemeld die mee willen denken over de ontwikkeling van corona-apps. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laten weten.

Vorige week liet het kabinet tijdens een persconferentie weten na te denken over de invoering van de apps. Het idee om met een app te gaan werken komt van Feike Sijbesma die door het kabinet is aangesteld als speciaal gezant tijdens de coronacrisis. “Het wordt al gebruikt in verschillende landen in Azië en ook in Oostenrijk”, liet De Jonge vorige week weten. De app, die via een bluetooth-verbinding gaat werken, moet mensen waarschuwen als ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt. “In landen waar het al gebruikt wordt zie je dat mensen blij zijn dat ze weten dat ze met een patiënt in contact zijn geweest.”

Daar hebben nu dus honderden partijen op gereageerd. “Al deze partijen hebben een voorstel ingediend”, laat De Jonge woensdag weten. “Samen met experts gaan we de kansrijke ideeën selecteren en beoordelen of ze aan de eisen voldoen.” In het land is er enige onrust over de apps die wellicht verplicht gaan worden. Behalve een deel van de bevolking en opiniemakers die zich ongerust uit lieten over de app, sloot Tweede Kamerlid Kees Verhoeven zich dinsdag aan in die rij. Hij stelde Kamervragen over het onderwerp. Verhoeven vreest voor haastwerk mede omdat het kabinet heeft laten weten snel een knoop door te willen hakken. Door een app of apps ondoordacht in te voeren kan dit leiden tot vrijheidsbeperking omdat mensen die corona hebben of hebben gehad gediscrimineerd kunnen gaan worden. Het Kamerlid verwijst daarmee naar een waarschuwing die zestig wetenschappers afgelopen zaterdag deden in het NRC Handelsblad. De wetenschappers lieten in het artikel ook weten dat de app een gevoel van schijnveiligheid kan creëren waardoor mensen zich onvoorzichtig gaan gedragen.

Honderden partijen gaven gehoor aan onze oproep en dienden een voorstel voor een corona-app in. Geweldig! Nu – samen met experts – de kansrijke ideeën selecteren en beoordelen of ze aan de eisen kunnen voldoen. #alleensamen pic.twitter.com/mcJOBy7RRe — Hugo de Jonge (@hugodejonge) April 14, 2020