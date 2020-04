nieuws

Foto: Eurovermeer

‘Hoeveel borden kunnen er op één paal? We beginnen met vijf’, schrijft iemand op Twitter. En dan is er nog wat.



‘Het bovenste bord is na het zebrapad trouwens’, vervolgt het bericht.

Het een en ander is te bezichtigen op de Oranjesingel in Groningen.

#stadsleven Hoeveel borden kunnen er op 1 paal? We beginnen met 5 op de #Oranjesingel in #Groningen. Het bovenste bord is na het zebrapad trouwens. > pic.twitter.com/IyAaFf3gZc — Groningen (@eurovermeer) April 18, 2020