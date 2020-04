nieuws

Foto: OOG TV Nieuwe Ebbingestraat

Het wordt weer drukker in de binnenstad van Groningen. Sinds de coronacrisis is het vrij rustig in het centrum, maar zaterdag was er meer volk op de been dan de voorgaande zaterdagen.

Ook in de straten direct rond het centrum was het drukker dan voorheen. Doordat er bij sommige winkels buiten rijen stonden was het soms moeilijk om de anderhalve meter afstand te bewaren.

Ook maakten diverse mensen er een uitje van door samen boodschappen te doen. Daaronder waren diverse gezinnen.

Dat is tegen de wens van het kabinet en ook het gemeentebestuur van Groningen. Zowel premier Rutte als burgemeester Schuiling riepen al diverse keren op om zoveel mogelijk thuis te blijven en van het boodschappen doen geen gezinsuitje te maken, maar dat vooral alleen te doen.

Update: De gemeente constateerde ook dat het druk was en meldde zaterdagavond: “Vanmiddag was het erg druk in de binnenstad, winkels en in de parken. De regel is nog steeds: boodschappen doe je in je eentje, houd 1,5 meter afstand. En blijf verder zoveel mogelijk thuis”.