‘Het is niet makkelijk, het kost wat extra tijd, maar we kunnen weer lekker voetballen’

Be Quick 1887 hervatte woensdagmiddag de trainingen voor de jeugdselecties van de club. Voor het eerst sinds de trainingen op twaalf maart jongstleden werden stilgelegd, stonden de jonge voetballers weer op het veld.

“Ik ben wel echt blij dat het weer kan”, zegt Benjamin Sietsma, Hoofd Opleiding bij Be Quick 1887. “Iedereen verlangt naar de bal, de trainers ook. We hebben er daarom echt heel hard voor gewerkt om dit weer te kunnen doen. Plezier maken in nummer één bij ons en dat ze blij zijn om weer op het veld te staan wordt nu weer duidelijk kenbaar gemaakt!”

Het opnieuw opstarten van de trainingen had flink wat voeten in de aarde. Voor zowel de spelers en trainers als de ouders is een lijst opgesteld met strenge criteria. Alleen op deze manier kunnen de trainingen worden hervat. “We hebben goed gekeken naar de richtlijnen van het RIVM, naar wat mag en wat niet mag. De KNVB heeft ook een aantal eigen richtlijnen opgesteld. Deze hebben we vertaald naar regels binnen de club en besloten om zo snel mogelijk weer te gaan trainen en de uitdaging aangaan”, zo vertelt Sietsma. “Bij de onderbouw (tot en met 12 jaar) valt het mee, want daar mag eigenlijk best veel. Maar bij de onder-13 tot en met onder-19 categorieën geldt nog steeds de anderhalvemeter-regel. We hebben daarom meer aandacht voor het fysieke aspect van voetbal. Denk aan shuttle-runs en pass-en-trap. Dit om het fysiek contact zo veel mogelijk te beperken.”

De trainingen vinden plaats met inachtname van strikte voorwaarden. Een kort overzicht hiervan valt te lezen in de onderstaande afbeeldingen.