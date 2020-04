Herepoort moet langer doortrillen bij Ring Zuid door kapot materieel

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg heeft, onder andere door kapot materieel, vertraging opgelopen. Combinatie Herepoort moet daarom langer doorwerken op verschillende bouwplaatsen.

Aan de westzijde van de Hereweg ging afgelopen week materieel kapot. Daardoor konden op deze plek minder planken worden ingetrild dan gepland. Volgens Herepoort is het daarom nodig om daar wat langer door te werken. Dat gebeurt op dinsdag 28 en woensdag 29 april op de normale werktijden, tussen 07.00 en 17.00 uur. Op Koningsdag wordt er niet gewerkt. Van dinsdag 28 april t/m vrijdag 1 mei is op de zuidelijke ringweg één rijstrook afgesloten. De afsluiting ligt dan vanaf de afrit Hereweg tot en met de afrit Europaweg. Op dezelfde dagen is op de Helperzoom het voetpad aan de westkant ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten.

Ook bij de gebouwen van DUO en de Belastingdienst aan de Kempkensberg moet een extra zaterdag doorgetrild worden. Tijdens de bouw van de verdiepte ligging moet het gebouw van DUO/Belastingdienst aan de Kempkensberg op doordeweekse dagen bereikbaar blijven voor medewerkers. Omdat een klein gedeelte van de bouwplaats dicht bij de ingang van de parkeergarage ligt, worden de damwanden die hier nodig zijn aanstaande zaterdag ingetrild.

Herepoort vraagt begrip van omwonenden voor de overlast die het intrillen veroorzaakt: “In deze periode van coronamaatregelen zullen omwonenden meer thuis zijn dan normaal. Het ontwijken van de hinder is dan ook lastig. We werken in april en mei met één of twee heistellingen en zijn niet continu op één locatie. Een groot deel van de trilwerkzaamheden die op zaterdagen gepland stonden, doen we vanwege het rustige verkeer nu doordeweeks. Daarnaast trillen we de damwandplanken in tussen 07.00 uur en 17.00 uur, en niet zoals de afgelopen maanden tot 19.00 uur”, zo schrijft de aannemerscombinatie op haar website.

De boringen in de damwandplanken voor de aanleg van ankers gaat langer door, hier wordt tussen 07.00 en 19.00 uur aan gewerkt. Ook deze werkzaamheden veroorzaken overlast voor omwonenden.