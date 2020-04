Henk de Haan bezorgt 81-jarige een onvergetelijke verjaardag: ‘Wat een gekkie!’

Sinds de coronacrisis reist oud-profvoetballer de hele provincie door om met zijn pocket-trompet serenades te brengen aan mensen die hun huis niet meer uit kunnen. Donderdagochtend was het de beurt aan mevrouw Bolhuis in de Moesstraat, die vandaag haar 81ste verjaardag viert.

“Ik vond het geweldig, dit had ik echt nooit verwacht hoor, heel bijzonder”, zo vertelt de jarige. “Ik ken Henk al heen lang, ik zag hem daar staan en ik dacht ‘Wat doet ie nou? Wat een gekkie!’. Echt geweldig!” De Haan is bijna net zo blij: “Deze acties zijn het echt dubbel en dwars waard, hoor. Dit geeft zoveel voldoening, fantastisch om het te mogen doen.”

Een hart onder de riem was misschien ook wel nodig, want de familie heeft het er wel moeilijk mee dat de verjaardag na tachtig jaar ineens niet meer gevierd kan worden: “Dan is zoiets wel echt heel mooi”, vertelt dochter Hilda. “Daar kunnen je de tranen wel van in de ogen springen. Hier kan je echt heel leuk op terug kijken, dit krijgen niet veel mensen.”