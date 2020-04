Helperzoomtunnel geopend voor verkeer

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar vrijdagochtend was het dan eindelijk zover. Met een stuk minder feestelijkheden dan gepland werd de Helperzoomtunnel geopend voor het verkeer.

De aanleg van de tunnel verliep niet zonder problemen. Toen bouwcombinatie Herepoort de tunnelbak in mei van 2018 op zijn wilde schuiven, werd de bouw op stel en sprong stilgelegd. De grond onder de tunnelbak zich niet liet voorspellen. Het koste de bouwers een jaar (ook door een gebrek aan treinvrije tijd op het spoor) om de tunnel opnieuw te plaatsen. Dat gebeurde in augustus van vorig jaar.

Met de opening van de tunnel, die door het coronavirus zonder veel feestelijkheden is geopend, sluit ook de beruchte spoorwegovergang bij de Esperantokruising. Na de laatste trein van vrijdagavond wordt de spoorwegovergang permanent afgesloten voor verkeer. Auto’s rijden vanaf dat moment via de Helperzoomtunnel of via de Hereweg. Fietsers kunnen het spoor ook onder station Europapark kruisen.

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)