Heineken: “Huren april en mei volledig kwijtgescholden”

nieuws

Heineken scheldt ondernemers, die in panden zitten waar de bierbrouwer als tussenhuurder betrokken is, de huur voor de maanden april én mei volledig kwijt. In Groningen gaat het om tientallen panden waar Heineken deels eigenaar van is.

In het land gaat het in totaal om zevenhonderd panden waar Heineken als tussenhuurder fungeert. Ondernemers die in panden zitten die volledig in eigendom van de bierbrouwer zijn moeten voor de maanden april en mei de helft van de huur betalen. Heineken heeft 130 panden verspreid over het land die geheel in eigendom zijn. De brouwerij laat weten dat het besluit alleen voor de maanden april en mei gaat gelden. Mochten de coronamaatregelen verlengd worden, en de horeca dus langer dicht moet blijven, dan kan dit niet door Heineken worden opgevangen. “Wij zien op dit moment geen verdere mogelijkheden om dit te ondervangen. Verdere ondersteuning vanuit de overheid is dan nodig. Wij zullen dit ook nadrukkelijk bij de overheid aangeven”, laat het bedrijf in een brief weten.

Door de coronamaatregelen die het kabinet genomen heeft om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen zijn horecabedrijven al ruim een maand dicht. Afgelopen dinsdag werd op een persconferentie van het kabinet bekendgemaakt dat deze maatregel voorlopig ook gehandhaafd blijft tot in ieder geval de derde week van de mei-maand.