Hanzehogeschool organiseert Online Open Dag

oogochtendshow

foto: Frank de Kleine / Flickr.com

De Hanzehogeschool Groningen organiseert vrijdagmiddag een Online Open Dag. Op die manier kunnen studiekiezers zich toch nog goed oriënteren op een studie, zonder gevaar voor het coronavirus.



Tijdens de Online Open Dag krijgen studiekiezers voorlichtingspresentaties van de opleidingen waar ze interesse in hebben. Daarnaast bieden veel opleidingen een live Q&A aan: tijdens een livestream kunnen studiekiezers vragen stellen aan de docent en/of studenten van een opleiding. Daarnaast kunnen studiekiezers ook wat van de sfeer proeven op de Hanzehogeschool, doordat er video’s te zien zullen zijn over bijvoorbeeld hoe het is om aan de Hanzehogeschool in Groningen te studeren en hoe de gebouwen en studieplekken eruit zien.

Om gebruik te kunnen maken van de Online Open Dag moeten studiekiezers zich van tevoren aanmelden via www.opendaghanze.nl. Daar is ook een timetable van de Online Open Dag te vinden, die vrijdagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur plaatsvindt.

Tijn Oprins, campagne coördinator voltijdwerving van de Hanzehogeschool Groningen, legde vrijdagochtend in de OOG Ochtendshow uit hoe alles nu precies in zijn werk gaat.