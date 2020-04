GSb opent meldpunt voor studenten met problemen door corona-maatregelen bij RUG

nieuws

Foto: Ildigo (via Pixabay)

De Groninger Studentenbond heeft een meldpunt geopend voor studenten die tegen problemen aanlopen bij hun studie aan de Rijksuniversiteit Groningen door de corona-maatregelen van de universiteit.

Volgens de GSb ervaart iedere student het gebrek aan fysiek onderwijs anders en met dit meldpunt kunnen zij deze ervaringen delen. “Veel studenten lopen met vragen en onduidelijkheden rond naar aanleiding van de veranderingen door het compleet digitaal studeren. Tentamens moeten nu digitaal in een ander format worden afgenomen, en voor veel vakken mist er informatie over het aanstaande blok”, zo stelt GSb-voorzitter Jan Willem Leeuwma. “Door middel van dit meldpunt komt naar voren waar de valkuilen en frustraties liggen en kunnen we kijken waar nog veel terrein te winnen valt.”

Het meldpunt is te vinden op de website van de Groninger Studentenbond. Het formulier kan ook direct benaderd worden via deze link.