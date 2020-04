Grote zorgen bij vakbonden over opstarten openbaar vervoer

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vakbonden in het openbaar vervoer maken zich grote zorgen over het weer op grote schaal opstarten van de dienstregelingen. Dat hebben de vakbonden laten weten aan OV-NL, de koepel van Nederlandse vervoersmaatschappijen.

Tot 28 april bevindt Nederland zich in een intelligente lockdown. Wat daarna gaat gebeuren wordt volgende week dinsdag door het kabinet besloten. Er is een kans dat de maatregelen om het virus een halt toe te roepen in stand worden gehouden maar er is ook een kans dat het maatregelenpakket versoepeld gaat worden. “We krijgen veel bezorgde vragen van werknemers over het opstarten van dienstregelingen en willen als vakbonden nadrukkelijk ook worden betrokken bij het nadenken over oplossingen”, schrijven de vakbonden in een brief.

De vakbonden ontvangen geluiden dat werknemers zich zorgen maken over hun gezondheid en hun veiligheid, en van die van hun reizigers, als het maatregelenpakket versoepeld wordt. “Hoe kan deze versoepeling op een verantwoorde manier plaatsvinden in treinen, bussen, trams en metro’s? Vervoersmiddelen die er juist zijn om grote aantal reizigers te vervoeren. Het is logisch en verstandig dat werkgevers in het openbaar vervoer zich op die nabije toekomst voorbereiden. Maar doe dat dan wel samen met ons”, schrijven de gezamenlijke bonden in hun brief. Volgens de bonden is het belangrijk dat werknemers zelf kunnen meedenken over mogelijke oplossingen.