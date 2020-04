Grote natuurbrand ten zuidwesten van Stad

nieuws

Bij Roderesch in de gemeente Noordenveld, ten zuidwesten van de stad Groningen, is zondagmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Verschillende brandweerkorpsen verlenen assistentie bij de bestrijding van het vuur.

De eerste melding van de brand kwam rond 15.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop de blusgroep van Roden opgeroepen werd ter plaatse te gaan. Bij aankomst bleek het te gaan om een brand in het Mensingebos. Duidelijk was ook dat veel meer hulp nodig was. Assistentie wordt verleend door de blusgroepen van Norg, Veenhuizen, Vries, Peize en Leek. Vanuit de gemeente Groningen verleent brandweer Haren hulp. Volgens incidentfotograaf Patrick Wind gaat de brand gepaard met forse rookontwikkeling. Er is een NL-Alert verstuurd waarmee mensen worden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Vanuit de stad Groningen komen berichten binnen van mensen die de brand ruiken.

16.49 uur

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe staat er een stuk natuur van ongeveer honderd vierkante meter in brand. Het blussen is lastig omdat er weinig water in de buurt beschikbaar is.

16.40 uur

Ondanks de inzet van verschillende brandweerkorpsen blijkt dat meer hulp nodig is. Door de harde wind en de droogte grijpt het vuur razendsnel om zich heen. De Veiligheidsregio Drenthe heeft verder opgeschaald waarmee nu een natuurbrandbestrijdingspeloton ter plaatse komt. Dit peloton bestaat uit de blusgroepen Havelte, Westerbork, Ruinen en Dwingeloo. De bluswagens van deze korpsen zijn geschikt om door natuurlijk terrein te rijden.