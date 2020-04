Groot onderzoek RUG naar geluksgevoel van kinderen

nieuws

Nederlandse kinderen zijn volgens UNICEF de gelukkigste van de wereld. Tegelijkertijd kampt ruim 1 op de 3 kinderen en jongeren met psychische klachten als angst, somberheid, prikkelbaarheid of stress.

Op het eerste gezicht lijken geluk en psychische klachten onverenigbaar. De vraag of dat echt zo is, staat centraal in het nieuwe onderzoeksproject Ieder Kind is Anders van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen geluk en klachten onder Nederlandse jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Onderzoeksleider Anne Margit Reitsema zegt: “We willen weten wat kinderen en jongeren gelukkig maakt, welke rol emoties en stress hierin spelen, en wat de invloed is van opvoeding.” Ook de ouders van de kinderen worden betrokken in het onderzoek.

De onderzoekers volgen over langere tijd kinderen, jongeren én hun ouders. Dit gebeurt via diverse online vragenlijsten en een dagboekstudie. Deelnemers krijgen direct resultaten te zien op basis van hun antwoorden. Aanmelden is nog mogelijk, via de website iederkindisanders.nl.